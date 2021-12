Czy istnieją bezpieczne platformy hazardowe?

Czy istnieje coś takiego, jak bezpieczne platformy hazardowe? Jak możemy je sprawdzić i gdzie ich szukać - przeczytaj!

Hazard internetowy

Od dłuższego czasu hazard internetowy kwitnie. Jest to oczywiście spowodowane z jednej strony rosnącym nasyceniem internetem w naszym kraju, a z drugiej wygodą - zarówno ze strony przedsiębiorcy, jak i potencjalnego klienta. Dla bukmachera, brokera czy właściciela kasyna jest to sytuacja "win-win". Założenie takiego biznesu, w porównaniu z kosztami tego prowadzonego w tradycyjnej formie, jest niewielkie, a przyciąga on znacznie więcej klientów niż jego stacjonarny odpowiednik. Jest to ogromną zaletą postępującej cyfryzacji, jednak wraz z tym rozwojem rośnie również odsetek popełnianych online przestępstw. Niestety służbom bezpieczeństwa bardzo rzadko udaje się dociec, kto stoi za zniknięciem gotówki czy sprzedażą danych osobowych. Czy istnieją jednak sygnały, które pozwalają nam zakwalifikować konkretne platformy hazardowe jako bezpiecznie?

Co wyróżnia bezpieczne platformy hazardowe?

W pierwszej kolejności powinniśmy zwrócić uwagę na legalność danej strony. Zgodnie z ustawą hazardową wszystkie platformy hazardowe powinny posiadać licencję Ministerstwa Finansów, czyli po prostu prawną zgodę na prowadzenie działalności tego typu. Później warto przeanalizować daną stronę pod kątem liczby informacji o samej organizacji, które możemy odnaleźć na jej stronie www. Sprawdźmy, czy jest tam podany fizyczny adres korespondencyjny oraz np. numer telefonu. Na plus działa także duża rozpiętość akceptowanych metod płatności. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat oraz sprawdzić, które strony zostały przetestowane przez oszustwo.info i uznane jako warte Twojego zaufania!